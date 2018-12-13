ДТП в Ставченах: машина вылетела с трассы и перевернулась

Две легковушки столкнулись этим утром на выезде из Ставчен. Пострадавших нет. По данным полиции, один из водителей не справился с управлением и врезался в другое авто. Удар был настолько сильным, что машина отлетела в отбойник, а затем съехала с трассы и перевернулась.

"Я ехал по левой полосе, а она на скорости врезалась в меня сзади. Я вывернул руль, а она влетела в отбойник, затем ее отбросило в канаву, и она перевернулась."

За рулем второго автомобиля находилась девушка. Она отделалась испугом. На место аварии прибыли полицейские, но водители урегулировали вопрос самостоятельно.





