Дело взломщиков банкоматов передано в суд

Дело взломщиков банкоматов передано в суд. Прокуроры требует для пятерых обвиняемых до 15 лет лишения свободы.

Группировка во главе с бывшим полицейским взламывала банкоматы в Кишинёве, Бельцах и других крупных городах по всей стране. Кражи они совершали за 30 секунд, чтобы успеть покинуть место преступления до прибытия сотрудников служб безопасности.

Обвиняемые сняли с частных карточных счетов почти 700 тысяч леев. На их счету также проникновения в ломбарды и дома.

Расследованием дела взломщиков банкоматов занималась Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.