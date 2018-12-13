Дело взломщиков банкоматов передано в суд. Прокуроры требует для пятерых обвиняемых до 15 лет лишения свободы.
Группировка во главе с бывшим полицейским взламывала банкоматы в Кишинёве, Бельцах и других крупных городах по всей стране. Кражи они совершали за 30 секунд, чтобы успеть покинуть место преступления до прибытия сотрудников служб безопасности.
Обвиняемые сняли с частных карточных счетов почти 700 тысяч леев. На их счету также проникновения в ломбарды и дома.
Расследованием дела взломщиков банкоматов занималась Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md