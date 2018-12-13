Очередной опрос подтверждает: Рейтинг демократов растёт, а ПДС и Платформа ДА теряют поддержку граждан

Четыре политических формирования вошли бы в парламент по итогам голосования по спискам, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Это показывают результаты социологического опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов (АСД).

Речь идет о ПСРМ, ДМП, ПДС и Платформе "ДА". Данные проведенного исследования подтверждают тенденцию последних месяцев – ДПМ растет, в то время как ПДС и Платформа "ДА", которые объявили о своем намерении идти на выборы блоком, падают. Так, за ПСРМ проголосовало бы 48,4% избирателей. Число сторонников социалистов выросло приблизительно на 4 процентных пункта по сравнению с исследованием, представленным АСД 26 ноября (44,1%), передает kp.md.

Число сторонников Демпартии, расположенной на втором месте, растет. За формирование, возглавляемое Владом Плахотнюком, готовы отдать свои голоса 17,9% из общего числа определившихся с выбором избирателей по сравнению с 15,5% три недели назад и 13% - в июле.

За ПДС проголосовало бы 12,8%. Доля сторонников Майи Санду снизилась более чем на 2 процентных пункта по сравнению с опросом 26 ноября (14,5%), но выросла немного по сравнению с летним опросом (11,1%).

Партнеру по блоку Майи Санду Андрею Нэстасе и Платформе "ДА" отдают свои голоса все меньше избирателей. За эту партию готовы проголосовать 9,4% всех определившихся избирателей по сравнению с 13,5% на конце ноября и 15,9% - в июле.

За Партия "ШОР" отдали бы голоса 4,2% избирателей, за ПКРМ - 3,1% определившихся с выбором избирателей.

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря. Число участников составило 1195 человек. Погрешность составляет +-3%.