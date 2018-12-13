Кража ворот и калиток в районах Молдовы

Десять жалоб на кражу ворот и калиток получила сегодня полиция. В Дондюшанском, Сорокском и Яловенском районах - по два таких случая, в Сынджерейском, Фалештском и Штефан-Водэ - по одному.

Расследования пока начинать не стали - ворам дали возможность вернуть ворота и помириться с хозяевами. Если же шутки зайдут слишком далеко, виновным грозит штраф до 32 тысяч леев и даже до двух лет тюрьмы.

Снимать калитки и створки ворот в канун дня святого Андрея - давняя традиция. Кражи происходили в домах, где жили девушки на выданье. Парни возвращали украденное, получив согласие родителей выдать девушку замуж. Впрочем, последние много лет в большинстве случаев это просто хулиганство.