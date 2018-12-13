Джордж Мартин пообещал завершить "Песнь льда и пламени"

Он объявил о намерении написать заключительную книгу цикла.

Писатель Джордж Мартин объявил о намерении завершить серию книг "Песнь льда и пламени", по мотивам которой снят сериал "Игра престолов". Об этом он сообщил в своем блоге,передает Тасс.



"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Это случится не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни льда и пламени", - пообещал Мартин.

Писатель напомнил, что скоро выйдет в эфир финальный сезон сериала, он также рассказал о подготовке приквела.

По мотивам цикла романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" создан сериал "Игра престолов". Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года, а заключительный (восьмой) сезон, как ожидается, выйдет в апреле 2019 года.