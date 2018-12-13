В Анкаре возобновилось движение скоростных поездов после крупной аварии

Движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям восстановлено после крупной железнодорожной аварии.

Утром в четверг в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Девять человек погибли и 47 получили ранения. По данным посольства РФ в Анкаре, россиян среди пострадавших в катастрофе нет,передает РИА Новости.

"Движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям возобновлено, но поезда следуют не с центрального вокзала, а с вокзала Эръяман на окраине Анкары", - сказал собеседник агентства.