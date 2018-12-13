Во Франции продолжаются поиски стрелка, устроившего бойню в Страсбурге

Более суток прошло с момента кровавой стрельбы во французском Страсбурге, а подозреваемого до сих пор не обнаружили. В операции по его поимке участвуют сотни полицейских, сотрудников спецслужб и военнослужащих. Особый контроль ввели и на франко-немецкой границе. Между тем. во всех городах Франции усилили меры безопасности на рождественских ярмарках.

Жители Старсбурга до сих пор не могут оправиться от случившегося. Во всех церквях города прошли литургии в память о погибших.

"Мы вспоминаем тех, кто погиб в результате насилия. Молимся об их семьях", - сказал священник Филипп Лебер.

В Париже в память о жертвах трагедии выключили огни на Эйфелевой башне.

Согласно последним данным, в результате стрельбы на ярмарке в Страсбурге погибли два человека, еще у одного констатировали смерть мозга. Кроме того, 12 человек получили ранения. Власти обещали поймать стрелка.

"Широкомасштабное расследование координирует генеральный прокурор республики. В его распоряжении существенные ресурсы для скорейшей поимки и ареста подозреваемого", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Стрельбу на ярмарке устроил 29-летний Шериф Шакатт. Ранее он уже был судим за вооруженное ограбление. Кроме того, власти подозревают его в связях с экстремистами.





