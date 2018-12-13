Источник: планируемую группировку спутников связи OneWeb уменьшили на треть

Орбитальная группировка британских спутников связи OneWeb, которую начнут развертывать с 2019 года с помощью запусков на российских ракетах-носителях "Союз" для предоставления глобального доступа в интернет, сокращена на треть, сообщил РИА Новости в четверг источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Британская компания приняла решение уменьшить количество изготавливаемых космических аппаратов с 900 до 600 штук. Это объясняется проведенными наземными испытаниями, которые показали, что спутники получатся более производительными, чем предполагалось ранее", - сказал собеседник агентства,передает РИА Новости.

По его словам, это также позволит компании OneWeb снизить расходы на производство космических аппаратов и сократить количество необходимых для глобального покрытия земного шара орбитальных плоскостей спутниковой системы с 18 до 12 штук.