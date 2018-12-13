В Южной Корее после смерти таксиста отложили запуск карпулинга

Южнокорейская компания Kakao Mobility отложила запуск вызвавшего протесты таксистов страны мобильного приложения для карпулинга после смерти одного из протестующих, сообщает телеканал SBS.

Южнокорейский таксист в понедельник поджег себя внутри автомобиля у здания парламента страны в знак протеста против создания компанией Kakao Mobility сервиса карпулинга. Позже он скончался в больнице,передает РИА Новости.

Компания запустила приложение в тестовом режиме на прошлой неделе. Полный запуск сервиса был назначен на 17 декабря. Новая дата пока не называется.

"После долгих размышлений мы откладываем срок официального запуска приложения для карпулинга, чтобы лучше выслушать и отразить различные мнения со стороны различных слоев общества, в первую очередь, компаний такси и пользователей", - приводит телеканал заявление Kakao Mobility.