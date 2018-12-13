КНДР и Южная Корея проведут церемонию начала соединения дорог 26 декабря

Сеул и Пхеньян договорились 26 декабря провести церемонию начала модернизации и соединения автомобильных и железных дорог между севером и югом Корейского полуострова, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновника министерства по делам национального объединения Республики Корея.

Дата была согласована на переговорах, прошедших в четверг в совместном координационном бюро в Кэсоне. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 человек. По словам чиновника, после церемонии будут проводить "не столько строительные работы, сколько дополнительные исследования",передает РИА Новости.

В последний раз подобная поездка на поезде с Юга на Север состоялась в декабре 2007 года во время проведения Сеулом политики "солнечного тепла" в отношении КНДР. В течение года южане могли поставлять грузы в Северную Корею по железной дороге, но затем наступили сложные времена для Сеула и Пхеньяна, когда у власти в Южной Корее находились консервативные силы, отказавшиеся при поддержке США сотрудничать с северянами под предлогом ядерной угрозы со стороны КНДР. В прошлом году власть в Сеуле вновь перешла к сторонникам межкорейского примирения, и прежние проекты вновь оживают, пробиваясь сквозь препятствия санкций против Пхеньяна.