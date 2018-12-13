Папа Римский намерен в 2019 году посетить Болгарию и Македонию

Папа Римский Франциск в мае 2019 года совершит апостольскую поездку в Болгарию и бывшую югославскую Республику Македонию, сообщил в четверг журналистам глава службы печати Святого престола Грег Берк.

Поездка состоится с 5 по 7 мая. Глава Римско-католической церкви сначала побывает в Болгарии, где посетит Софию и Раковски, а 7 мая прибудет в македонскую столицу Скопье. Детальная программа поездки будет обнародована позднее,передает РИА Новости.

Берк указал, что папа Франциск отправится в апостольскую поездку по приглашению властей и католических церквей этих республик.