Европейский суд юстиции общей юрисдикции поддержал ходатайства городских властей Парижа, Брюсселя и Мадрида и признал незаконным решение Еврокомиссии (ЕК) от 2016 года о повышении предельно допустимых норм выбросов оксидов азота для автомобилей,передает ТАСС.

"Суд поддерживает ходатайства Парижа, Мадрида и Брюсселя и частично отменяет постановление Еврокомиссии, устанавливающее чрезмерно высокий допустимый уровень выбросов оксидов азота для новых легковых и коммерческих автомобилей. У Еврокомиссии не было полномочий для изменения норм выбросов "Евро-6" (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, вступил в действие в ЕС в 2015 году - прим. ТАСС) на новые тесты с учетом реальных условий", - приводит агентство выдержку из решения суда.

При этом отмечается, что решение суда распространяется только на нормы оксидов азота, уровень выбросов других веществ остается неизменным. У Еврокомиссии есть один год на исполнение судебного решения.

В 2016 году Еврокомиссия утвердила постановление, устанавливающее отличающуюся от "Евро-6" процедуру проверки автомобилей на вредные выбросы, которая предполагала более высокие нормы оценки выбросов газов и их более объективное измерение. Такое решение было обусловлено тем, что показатели лабораторных тестов, предусмотренных "Евро-6", в четыре и более раз отличались от реального уровня выбросов автомобилей в дорожных условиях.