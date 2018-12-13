Бар Оренбурга выплатит штраф клиенту, получившему ожог пищевода от фирменного пива

Оренбургский областной суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей в пользу клиента пивного бара, который получил ожог гортани и органов пищеварения после употребления фирменного пива.

"Ленинский районный суд Оренбурга взыскал с ответчика в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей … Не согласившись с решением суда первой инстанции, потребитель подал апелляционную жалобу в Оренбургский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам увеличила сумму морального вреда до 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда,передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что суд также обязал владельца заведения компенсировать клиенту заработок, утраченный в результате повреждения здоровья, расходы на лечение, судебные издержки. Кроме того, суд обязал бар выплатить штраф в пользу пострадавшего, помимо компенсации.

По данным материалов дела, в ноябре прошлого года в баре на улице Советской в Оренбурге клиент заказал кружку фирменного пива, в которое после очистки оборудования попала специальная жидкость. При употреблении напитка посетитель бара получил ожог пищевода. Отмечается, что после лечение теперь он вынужден придерживаться ограничений при приеме пищи.