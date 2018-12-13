С начала этого года в Молдове зарегистрировали 80 преступлений в сфере информационных технологий

Взламывают чужие аккаунты, и просят деньги у родственников и друзей их владельцев. С начала этого года в Молдове зарегистрировали 80 преступлений в сфере информационных технологий. Это на 16-ть больше, чем в 2017-ом. Такие данные представил Центр по борьбе с киберпреступлениями. Как отметил его глава, в основном, хакеры просят деньги на чьё-то лечение или реабилитацию. Действуют они через посредников, которые зачастую даже не подозревают в какие дела их втянули.

"Были люди, которые ездили по указанным адресам и собирали деньги. В основном, для этого использовали таксистов, которые даже не понимали, что происходит", сообщил глава Центра по борьбе с киберпреступлениями Юрий Кацер. Правоохранители отмечают, что процесс установления таких преступников может продолжаться догое время. Особенно, если хакеры действовали из-за границы. Полиция призвала граждан быть более ответственными в соцсетях, и проверять, с кем именно они общаются. "Я добавляю в друзья только знакомых. Тех, кого знаю лично. И Информация у меня закрыта, только друзья видят мои фото". "У меня очень длинный пароль, и я его часто меняю". В подобных случаях преступникам грозит тюрьма за мошенничество и шантаж.

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