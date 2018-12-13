Стая любопытных косаток составила компанию плававшей вдоль берега женщине в Новой Зеландии, вынудив последнюю на время покинуть воду. Знакомство с китами-убийцами, как часто называют этих представителей отряда дельфиновых, сняли на видео.
Запись была сделана днем 4 декабря на полуострове Коромандел. По утверждению владельца квадрокоптера, он наблюдал за оказавшейся недалеко от берега косаткой, когда обратил внимание на приближающуюся к животному пловчиху в гидрокостюме,передает Vesti.
"Я попросил приятеля найти телефон, так как, возможно, мне пришлось бы обратиться за помощью. Косатки окружили и напугали ее, так что она устремилась к берегу, который был всего в 20 метрах. Перекинувшись парой слов с отдыхающими, она, к моему удивлению, вернулась в воду и поплыла обратно", — рассказал автор ролика.
Сама Джуди Джонсон позже поведала, что поначалу приняла увязавшихся за ней млекопитающих за дельфинов, а мысль о том, что это косатки, ей пришла только после того, когда она заметила белые пятна.
"Они ведь охотятся на тюленей, а я в черном гидрокостюме", — с улыбкой припомнила ход своих мыслей женщина.
На кадрах видно, что три косатки плавали вокруг Джонсон, а одна даже тыкалась носом ей в ногу.
"Я вызывала у них не меньший интерес, чем они у меня", — рассказала женщина.
Впрочем, спустя несколько минут крупные млекопитающие, длина которых может достигать 10 метров, удовлетворили свое любопытство и уплыли.
Комментарии
- 102-летняя австралийка стала самым старым парашютистом в мире
- На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в барабане стиральной машины
- Бар Оренбурга выплатит штраф клиенту, получившему ожог пищевода от фирменного пива
- В Южной Корее после смерти таксиста отложили запуск карпулинга
- МИД Франции сообщил о краже персональных данных с платформы Ariane
- В Конго сгорели более семи тысяч устройств для голосования
- В США спасли мужчину, застрявшего в трубе ресторана
- В Индии леопард растерзал монаха, медитировавшего под деревом
- В ОАЭ система tax free начнет работать на всей территории страны
- В Красноярске мать убила дочь за то, что у той было несколько ухажеров
- 102-летняя австралийка стала самым старым парашютистом в мире
- В Стамбуле эвакуировали посетителей дворца правосудия из-за звонка о бомбе
- Компьютерные игры меняют восприятие геймеров, выяснили ученые
- В Париже студенты вышли на акцию протеста
- Эрдоган представил новый турецкий вертолет
- В Молдове в ближайшие дни ожидаются снегопады
- Раввин: огромное количество евреев, уехавших из Молдовы, возвращаются
- Полиция нашла водителя столичной маршрутки, который высадил ребенка с носовым кровотечением
- В берлинском музее появились живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри
- Обнаружено новое полезное свойство кофе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md