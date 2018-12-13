Эрдоган представил новый турецкий вертолет

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая со вторым стодневным планом действий правительства, представил новый многофункциональный турецкий вертолет T625 Gökbey.

В конце выступления за спиной Эрдогана поднялась ширма, за которой находился вертолет,передает Риа Новости.

"Это наш отечественный вертолет Gökbey (по-турецки - "Господин Небо"). Вам понравилось? А имя понравилось? Он будет господином неба. Скоро приступим к его серийному производству", - сказал Эрдоган.

Разработка многоцелевого двухдвигательного вертолета T625 велась в Турции с 2013 года. Вертолет, разработанный компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в координации с секретариатом оборонной промышленности Турции, предназначен для транспортировки бригад скорой помощи, а также проведения поисково-спасательных и противопожарных операций в различное время суток и в сложных погодных условиях.