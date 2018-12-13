В Париже студенты вышли на акцию протеста

Акция протеста студентов, выступающих против повышения платы за обучение во французских вузах для иностранных студентов, проходит в Париже.

Участники демонстрации собрались у одного из факультетов Сорбонны на площади Жюсьё в Париже около 13.00 (15.00 мск). В настоящий момент колонна начала движение по направлению к французскому центру информации по вопросам получения высшего образования Campus France,передает РИА Новости.

Собравшиеся держат в руках растяжки и скандируют: "Наша солидарность с иностранцами", "Одно обучение - одни права", "Нет, нет, нет - повышению взноса на обучение".

Некоторые пришли в желтых жилетах - в знак солидарности с участниками движения, которые уже несколько недель выходят на акции протеста по всей стране.

Пока демонстрация проходит спокойно, инцидентов не зафиксировано.

За последнее время это далеко не первая манифестация студентов и школьников во Франции.