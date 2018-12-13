Компьютерные игры меняют восприятие геймеров, выяснили ученые

Любители шутеров и других компьютерных игр гораздо слабее реагируют на сцены насилия и другие проявления жестокости, чем остальные жители планеты. К такому выводу пришли нейрофизиологи.

"Пока у нас нет однозначного ответа на вопрос, как именно жестокие игры влияют на поведение человека в реальном мире. Мы изучили лишь один из аспектов этого вопроса, то, как наши эмоции влияют на восприятие мира. Нам в любом случае нужно провести дополнительные опыты для понимания того, как это все работает", — заявил Стив Мост (Steve Most) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия),передает РИА Новости.

Последние 20 лет ученые, общественные деятели, политики и озабоченные родители очень долго и жарко дискутируют о том, являются ли компьютерные игры полезными или вредными и как они могут влиять на поведение детей и взрослых, а также на работу мозга человека.

Относительно недавно этим вопросом заинтересовались нейрофизиологи, обнаружившие, что некоторые типы игр улучшают работу некоторых регионов мозга и улучшают реакцию и краткосрочную память.

С другой стороны, другие исследователи показали, что длительное увлечение некоторыми типами игр приводило к уменьшению объема гиппокампа, центра долговременной памяти, и к некоторым другим негативным изменениям. Подобные открытия возродили споры о том, стоит ли разрешать детям проводить неограниченное время в таких играх или нет.

Мост и его коллеги раскрыли еще одну сторону этого многогранного вопроса, изучая то, как ярко геймеры и другие люди реагируют на сцены насилия и прочие неприятные изображения или видеоролики, вызывающие у них негативные эмоции.

Как объясняет нейрофизиолог, яркие эмоции часто "ослепляют" людей – если какие-то события в их жизни вызывают у них очень сильные чувства, то они часто не замечают важные или интересующие их объекты в окружающем мире. Игры, по мнению их критиков, часто притупляют чувствительность человека к насилию и жестокости.

Руководствуясь этой идеей, ученые собрали две группы добровольцев, одна из которых не интересовалась такими развлечениями, а другая – сидела за компьютером или приставкой как минимум пять часов в неделю.