О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Компьютерные игры меняют восприятие геймеров, выяснили ученые
// фото: Fotolia
15:32, 13 Dec 2018
просмотров 109 | комментариев 0

Любители шутеров и других компьютерных игр гораздо слабее реагируют на сцены насилия и другие проявления жестокости, чем остальные жители планеты. К такому выводу пришли нейрофизиологи.

"Пока у нас нет однозначного ответа на вопрос, как именно жестокие игры влияют на поведение человека в реальном мире. Мы изучили лишь один из аспектов этого вопроса, то, как наши эмоции влияют на восприятие мира. Нам в любом случае нужно провести дополнительные опыты для понимания того, как это все работает", — заявил Стив Мост (Steve Most) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия),передает РИА Новости.

Последние 20 лет ученые, общественные деятели, политики и озабоченные родители очень долго и жарко дискутируют о том, являются ли компьютерные игры полезными или вредными и как они могут влиять на поведение детей и взрослых, а также на работу мозга человека.
Относительно недавно этим вопросом заинтересовались нейрофизиологи, обнаружившие, что некоторые типы игр улучшают работу некоторых регионов мозга и улучшают реакцию и краткосрочную память.
С другой стороны, другие исследователи показали, что длительное увлечение некоторыми типами игр приводило к уменьшению объема гиппокампа, центра долговременной памяти, и к некоторым другим негативным изменениям. Подобные открытия возродили споры о том, стоит ли разрешать детям проводить неограниченное время в таких играх или нет.
Мост и его коллеги раскрыли еще одну сторону этого многогранного вопроса, изучая то, как ярко геймеры и другие люди реагируют на сцены насилия и прочие неприятные изображения или видеоролики, вызывающие у них негативные эмоции.
Как объясняет нейрофизиолог, яркие эмоции часто "ослепляют" людей – если какие-то события в их жизни вызывают у них очень сильные чувства, то они часто не замечают важные или интересующие их объекты в окружающем мире. Игры, по мнению их критиков, часто притупляют чувствительность человека к насилию и жестокости.
Руководствуясь этой идеей, ученые собрали две группы добровольцев, одна из которых не интересовалась такими развлечениями, а другая – сидела за компьютером или приставкой как минимум пять часов в неделю.
Каждый из участников эксперимента должен был просмотреть серию из нескольких десятков фотографий и найти среди них один снимок, повернутый в "неправильную" сторону. Каждое изображение выводилось на экран на протяжении всего ста миллисекунд, что заметно усложняло эту задачу.
Как правило, на большинстве снимков были запечатлены вполне нейтральные и обыденные объекты – дома, предметы быта, пейзажи, машины и прочие вещи, обычно не вызывающие эмоций. В некоторых случаях ученые вставляли сразу перед нужной фотографией или после нее несколько карточек со сценами насилия или просто неприятными вещами.
Подобный "раздражитель", по задумке ученых, должен был сбивать с толку добровольцев и мешать им запоминать повернутую фотографию. 
Оказалось, что они действительно существовали – геймеры в среднем реже ошибались, чем другие добровольцы, причем эти различия были наиболее ярко выражены в тех случаях, когда фотографии-"раздражители" были особенно пугающими. Аналогичным образом, чем более жестокими были игры, в которые играли добровольцев, тем лучше они проявляли себя в этом тесте.
"Важно понимать, что мы не говорим о наличии причинно-следственной связи. Мы нигде не утверждаем, что жестокие игры сделали геймеров менее эмоциональными и менее моральными личностями. Мы просто открыли феномен, который стоит учитывать при оценке поведения людей, к примеру, при спасении жертв катаклизмов и аварий", — заключает Мост.



Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Обратная подача фильтра Майи
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...