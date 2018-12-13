Поставщики Apple могут перенести производство iPhone из Китая, если пошлины достигнут 25%

Поставщики Apple Inc. будут продолжать производить iPhone в Китае, если США введут пошлины на смартфоны, но только если размер пошлин не будет слишком большим, пишет South China Morning Post.

Поставщики считают, что могут сохранить производство в Китае при наличии пошлины в размере 10%. Однако они рассмотрят вопрос и о переносе производства, если пошлина достигнет 25%, утверждают источники издания, знакомые с ситуацией,передает Vesti.



В конце ноября президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что он может ввести пошлины в размере 10% на iPhone и ноутбуки, импортируемые из Китая.



"Возможно. Возможно. Зависит от того, какой тариф, - сказал Трамп в интервью WSJ о возможных пошлинах на iPhone и ноутбуки. - Я имею в виду, я могу сделать их (пошлины в размере) 10%, и люди могли бы это очень легко выдержать".



По словам источника SCMP, один из партнеров Apple уже предложил альтернативные места для производства продукции, кроме iPhone. Американская компания решила, что пока нет необходимости переносить производство, однако высокие пошлины могут изменить ситуацию.



10%-я пошлина может привести к снижению прибыли на акцию всего на $1 для Apple, если вся ее продукция, продаваемая в США, будет облагаться пошлинами, написал аналитик RBC Амит Дарьянани в аналитической записке от 28 ноября. Пошлина в размере 25% может привести к снижению прибыли в расчете на акцию примерно на $2,50.



Средняя оценка прибыли Apple на акцию в 2019 г. составляет $13,32, показывают данные, собранные Bloomberg.

