Согласно тексту пакта, речь идет "о механизме сотрудничества в сфере миграции во всех ее аспектах" между государствами, отправляющими и принимающими мигрантов.

Однако даже в таком виде документ вызывает множество споров. Так, противники опасаются, что его принятие приведет к росту потока мигрантов в развитые страны. В то же время правозащитники считают, что упомянутые в пакте меры недостаточны для защиты прав мигрантов. В тексте документа говорится, что он "направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции".

С одной стороны, пакт предусматривает сбор и обобщение информации о мигрантах, соблюдение их элементарных прав, помощь в достойном трудоустройстве, сопровождение на всех этапах миграции, обеспечение необходимыми документами, консульскими услугами. С другой стороны, документ оговаривает коллективную борьбу с нелегальной миграцией, сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения нелегалов на родину, их реадмиссии и планомерной реинтеграции.