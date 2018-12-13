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В Чехии подсчитали, сколько получили контрабандисты на перевозке мигрантов
// фото: REUTERS
16:15, 13 Dec 2018
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Контрабандисты получили 5,7 миллиарда евро за перевозку беженцев и незаконных мигрантов с Африканского континента в Европу, сообщил в четверг премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Для меня полностью неприемлемо, что потоки мигрантов в Европу зависят от мафии контрабандистов, которая получила 5,7 миллиарда евро в 2016 году, согласно данным Европол", - сказал он журналистам по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе, одной из тем которого будет общая миграционная политика,передает РИА Новости.

По словам Бабиша, в настоящее время в ЕС находятся 700 тысяч нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Европу, однако этого до сих пор не сделано.
Семь из 28 стран-членов Евросоюза — председательствующая в Совете ЕС Австрия, а также Венгрия, Италия, Чехия, Польша, Латвия и Словакия — не подписали глобальный миграционный пакт, который утвердили в понедельник в Марракеше представители более чем 150 государств.
По мнению членов ЕС, отказавшихся поддержать соглашение, оно может привести как к неконтролируемым миграционным потокам, так и "глобальному" управлению миграцией.
Документ, текст которого был выработан в ходе шестимесячного обсуждения практически всеми государствами-членами ООН, не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере. Как ожидается, пакт будет утвержден на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря.
Согласно тексту пакта, речь идет "о механизме сотрудничества в сфере миграции во всех ее аспектах" между государствами, отправляющими и принимающими мигрантов.
Однако даже в таком виде документ вызывает множество споров. Так, противники опасаются, что его принятие приведет к росту потока мигрантов в развитые страны. В то же время правозащитники считают, что упомянутые в пакте меры недостаточны для защиты прав мигрантов. В тексте документа говорится, что он "направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции".
С одной стороны, пакт предусматривает сбор и обобщение информации о мигрантах, соблюдение их элементарных прав, помощь в достойном трудоустройстве, сопровождение на всех этапах миграции, обеспечение необходимыми документами, консульскими услугами. С другой стороны, документ оговаривает коллективную борьбу с нелегальной миграцией, сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения нелегалов на родину, их реадмиссии и планомерной реинтеграции.
По данным ООН, сегодня в мире насчитывается 68 миллионов вынужденно перемещённых лиц, среди которых 25 миллионов беженцев, 3 миллиона искателей статуса беженцев и 40 миллионов внутренне перемещённых лиц.



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