Apple потратит $1 млрд на открытие еще одной штаб-квартиры в Техасе

Компания также планирует в ближайшие три года открыть офисы в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити

Apple объявила о крупных инвестиционных планах, в которые входит открытие новой штаб-квартиры в Остине (штат Техас). Строительство обойдется компании в $1 млрд, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте Apple,передает ТАСС.

Отмечается, что благодаря открытию новой штаб-квартиры в Техасе, которая будет находиться вблизи уже существующего представительства компании, будет создано 5 тыс. рабочих мест.

Как указано в документе, помимо новой штаб-квартиры Apple в течение трех лет планирует открыть офисы в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити, а также расширить свои представительства в Нью-Йорке, Питтсбурге, Бостоне и некоторых других городах. Ожидается, что к 2023 году компания создаст более 20 тыс. новых рабочих мест на территории США.

Кроме того, Apple хочет в течение пяти лет инвестировать более $10 млрд в развитие информационных центров, 4,5 млрд из которых компания планирует потратить за 2018-2019 годы. В данный момент Apple работает над открытием таких центров в штатах Северная Каролина, Аризона и Невада, вскоре будет начато строительство в Айове.

Корпорация Apple, как отмечается, создала в 2018 году 6 тыс. новых рабочих мест, в компании на территории США работает 90 тыс. человек.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBoo, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные часы" Apple Watch и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. В августе этого года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, однако затем снизилась.