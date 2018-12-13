Ожидается, что к концу года аэропорт Хельсинки обслужит до 21 миллиона пассажиров.

Хельсинки-Вантаа - крупнейший аэропорт Финляндии. Обслужил в 2017 году 19 миллионов пассажиров. В среднем аэропорт обслуживает около 350 вылетов в день. В марте 2018 года британская консалтинговая компания Skytrax избрала аэропорт Вантаа лучшим аэропортом Северной Европы.

Аэропорт достиг показателя в 20 миллионов с сильным опережением прогнозов. "Это важный случай для аэропорта Хельсинки и всей финской авиационной отрасли. Количество пассажиров росло быстрее, чем мы прогнозировали несколько лет назад. В то время мы говорили о 20 миллионах пассажиров в 2020 году. Однако мы достигли этой отметки уже в этом году", - приводится в сообщении компании цитата её директора Йони Сунделина.