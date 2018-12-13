Житель Кантемира приговорен к 20 годам тюрьмы , за убийство двоих мужчин

20 лет тюрьмы за двойное убийство. Такой приговор вынесли судьи жителю Кантемира, который в сентябре зарезал двоих мужчин.

С жертвами 20-летний агрессор познакомился в ночном клубе, затем компания отправилась к одному из мужчин домой. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры и его товарищ были пьяны, осуждённый нанёс им несколько смертельных ударов ножом, и вынес из дома ценные вещи, общей стоимостью 37 тысяч леев.

Ранее парень уже был судим за грабежи.