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Стрельба в Страсбурге: умер еще один пострадавший
// фото: AP
18:36, 13 Dec 2018
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От тяжелых ранений, полученных во время стрельбы на рождественском рынке в Страсбурге, умер третий пострадавший. Об этом сообщает французский телеканал France 24 со ссылкой на прокуратуру Парижа в четверг, 13 декабря.

Сам Шериф Шекатт, предположительно совершивший нападение во французском Страсбурге, рассказал о мотивах водителю такси, пишет Корреспондент.

По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

В ходе операции по поимке преступника задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию. Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.




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