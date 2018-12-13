Предсказания Ванги: какие события ждут нас в 2019 году

Известная болгарская ясновидящая скончалась ещё в 1996 году, однако в её предсказания верят до сих пор. И, по мнению теоретиков заговора, многие из них сбылись — например, Брексит в Великобритании, появление ИГИЛ, теракты 11 сентября и гибель российской подводной лодки "Курск" в 2000 году. Теперь издание The Sun узнало, что ждёт человечество в 2019 году.

Ванга предсказала, что президента США Дональда Трампа сразит загадочная болезнь. У политика будут шум в ушах и тошнота, он останется глухим. Впрочем, аналогичные симптомы были и у американских дипломатов на Кубе и в Китае. По мнению Ванги, это может быть связано с засекреченным оружием либо побочным действием постоянной прослушки. Кроме того, один из родственников президента попадёт в серьёзное ДТП, пишет life.

Часть Азии сотрёт с лица Земли природный катаклизм, который по силе будет сопоставим с землетрясением в Индийском океане в 2004 году. России тем временем грозит падение метеорита.

Ранее Ванга предсказала, что к 2028 году глобальный голод на планете будет искоренён. А к 2256 году первые люди создадут марсианскую колонию, которая станет ядерной державой и потребует независимость от Земли.