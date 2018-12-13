Единая служба 112 просит не лишать помощи тех, кому она действительно нужна

Не лишать помощи тех, кому она действительно нужна - просит единая служба экстренной помощи 112. Пожарные, врачи, полицейские снялись в социальном ролике, направленном на борьбу с ложными вызовами. Спасатели напоминают - в критических ситуациях важна каждая секунда.

"Когда вы звоните по номеру 112, вам нужно сказать - что и где случилось, кому нужна помощь, где находитесь вы, с какого номера звоните, как вас зовут. До приезда бригады не покидайте место происшествия и не занимайте телефонную линию", - говорит пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

По данным Национального центра скорой помощи, за девять месяцев года было 6000 случаев, когда врачи, приезжая по вызову, пациента не заставали. Еще 3000 вызовов отменили, когда бригада уже была в пути. В девятиста случаях вызовы оказались розыгрышами. Штраф за такие звонки достигает 3000 леев.

"Звоните по номеру 112 только тогда, когда вам действительно срочно нужна помощь пожарных, врачей или полицейских. Не блокируйте ресурсы зря".