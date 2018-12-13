В Кишиневе открылся "Американский дом"

В Кишиневе открылся "Американский дом". Первыми посетителями центра культуры и образования стали посол США в Молдове Дерек Хоган и министр культуры, образования и исследований Моника Бабук.

"Это место, куда молдаване и американцы будут приходить за вдохновением, знаниями и творчеством", - говорит посол США в Молдове Дерек Хоган.

"Открытие "Американского дома" - это вклад в развитие наших многосторонних отношений - в области образования, культуры и туризма", - сказал министр культуры, образования и исследований Моника Бабук.

До субботы двери "Американского дома" будут открыты для всех желающих усовершенствовать знания английского языка.

"16 декабря начнет действовать электронная система мониторинга распределения ресурсов - книг, а литературы у нас много, компакт-дисков, игр. Ими можно будет воспользоваться здесь, в центре, или взять домой", - рассказал президент Академии новаций через образование Даниела Мункэ-Афтенева.

В "Американском доме" организуют образовательные и культурные программы. Все - бесплатно. Также там будут проводить курсы и лекции американские специалисты в разных областях, которых пригласит посольство США.