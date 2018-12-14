Министр иностранных дел провел встречу с представителями молдавской диаспоры в Азербайджане

Поддержка граждан Республики Молдова, как внутри страны, так и за рубежом, остается одной из приоритетных задач повестки дня правительства и молдавской дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Тудор Ульяновски в Баку, на встрече с представителями молдавской диаспоры в Республике Азербайджан.

В ходе встречи Тудор Ульяновски провел обзор основных мер, предпринятых правительством в целях реформирования и модернизации страны, реализации национальных проектов, а также подтвердил, что поддержка граждан Республики Молдова, как внутри страны, так и за рубежом, остается одним из приоритетов правительства Республики Молдова и молдавской дипломатии, сообщает МОЛДПРЕС.

На встрече было отмечено активное участие представителей молдавской диаспоры в культурных мероприятиях Посольства, а также проведение Дней культуры Молдовы в Азербайджане, Праздника Мэрцишора, выставок, презентаций молдавских фильмов и др.

В этом контексте глава молдавской дипломатии высоко оценил деятельность наших соотечественников в продвижении молдавской идентичности, национальных традиций и продвижении положительного имиджа Республики Молдова.