Водителей пойманных пьяными за рулем, будут лишать прав

С сегодняшнего дня водителей, пойманных пьяными за рулем, будут лишать прав, без выдачи взамен временных документов. А запрет на вождение будет действовать до окончательного решения суда. Это предусматривают положения нового Закона о борьбе с пьянством за рулем.

Кроме того, если у водителя не будет пассажира, который сможет вместо него сесть за руль, его машину отправят на штрафстоянку. Эвакуатор обойдется в 250 леев, плюс оплата за каждый час на стоянке.

В то же время, штраф за вождение в нетрезвом виде увеличится до 25 тысяч леев. Глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь призывал водителей соблюдать новые положения закона, и не садиться за руль пьяными.

"Я выпил только один стакан", - этого достаточно, чтобы оставить автомобиль на парковке", - написал он в социальных сетях.





