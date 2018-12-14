В Кишиневе за неделю зарегистрировали 3000 случаев ОРВИ

Около трех тысяч случаев острых респираторных заболеваний зарегистрировали на прошлой неделе в столице. Ольга Ротару говорит, что у ее трехлетнего сына жар и головные боли.

"Лечимся, стараемся обойтись без антибиотиков. Сначала было красное горло и температура около 37-ми, потом поднялась почти до 3 с половиной".

"Сейчас многие болеют, в классе дети кашляют. Надеемся обойтись без антибиотиков, но если не пройдет, придется начать курс".

Семейные врачи говорят, что у каждого второго пациента диагностируют ОРВИ.

"Основные симптомы - насморк, боли в горле, слезятся глаза", - сказала семейный врач Надежда Плачинтэ.

Для укрепления иммунитета врачи советуют есть больше фруктов и овощей.

"Поменьше бывайте в людных местах и избегайте контактов с заболевшими. Не забывайте прикрывать лицо, когда кашляете или чихаете", - сказал эпидемиолог Оксана Константиновна.