Полиция Монреаля отреагировала на пять сообщений о заминировании, примерно столько же поступило в полицию Ванкувера.
Полиция полтора десятка канадских городов течение суток 13 декабря получала сообщения о минировании различных зданий и общественных объектов. Как сообщает CBC News, электронные письма с угрозами взорвать бомбу получили различные адресаты в Торонто, Оттаве, Монреале, Ванкувере, Калгари, Виннипеге, Эдмонтоне и других небольших городах по всей стране,передает Корреспондент.
В Торонто неизвестные злоумышленники предупредили о бомбе на узловой станции метро, что привело к ее эвакуации. Через час после проверки саперами станцию снова был открыт.
Полиция Монреаля отреагировала на пять сообщений о заминировании, примерно столько же поступило в полицию Ванкувера.
Ни одно из сообщений не оказалось правдивым. Сейчас идет расследование, но по предварительной информации все угрозы были направлены одним лицом или группой лиц. Все письма были написаны довольно неуклюже и требовали выплаты $20 тысяч биткойнов. Некоторые письма имели тему: "Подумайте дважды".
CBC News добавляет, что десятки неподтвержденных сообщений о минировании получили в четверг также американские правоохранители.
Напомним, накануне в Киеве прошла эвакуация Фонда гарантирования вкладов физических лиц из-за сообщения о минировании.
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