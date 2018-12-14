В Данченах отметили 30-летие со дня основания первой в селе школы имени Александрины Русу

В Данченах Яловенского района отметили 30-летие со дня основания первой в селе школы имени Александрины Русу. Собравшиеся педагоги вспомнили, как начинали работу. Из-за того, что число учеников с каждым годом увеличивалось, школе пришлось переехать в новое здание. В середине 90-х учебное заведение насчитывало более 400 ребят. Внес свою лепту в открытие школы и учитель химии и биологии Андрей Мырзаков, ставший затем ее директором.

"Денег тогда не хватало, зарплату не давали. Я, как директор, получал 170 рублей, этого не хватало даже на бензин, чтобы ездить до Яловен и обратно. Так было, а теперь хорошо, тепло, чисто, не заливает во время дождя", - сказал первый директор школы в Данченах Андрей Морзаков.

Наталья Концулеску пришла в школу сразу после окончания педуниверситета.

"Была молодой, даже участвовала в строительстве школы, вместе рыли траншеи. Классы были, как сейчас говорят, в белом варианте, подготовили их, и вот уже 30 лет, а я не разу не уходила", - рассказала учительница Наталья Концулеску.

"Знаете, вспоминается только хорошее. Самое главное - дружеские отношения и сотрудничество", - сказала учительница Вера Балан.

Анна Запорожан - одна из первых выпускниц школы. Теперь сюда ходят ее дети.

"Школа изменилась. Когда я здесь училась, тоже было хорошо. Но теперь ее обновили, модернизировали. Детей меньше, но сейчас к ним другое отношение, они более свободны. Нас больше ограничивали во всем", - поделилась бывшая ученица Анна Запорожан.

Поздравила местных учителей с годовщиной открытия школы и министр образования, культуры и исследований Моника Бабук. Она подарила учебному заведению спортивный инвентарь и восемь компьютеров.

"Вы видите, что вокруг школ рождается жизнь всего населенного пункта. Эти дети и педагоги, очень важные люди, благодаря им у села Данчены есть перспективы, как и в других небольших населенных пунктах", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Сейчас в школе имени Александрины Русу учатся примерно 170 ребят.