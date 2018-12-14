На станции в Антарктике погибли два человека

Несчастный случай произошел во время плановых работ по обслуживанию системы пожаротушения.

На исследовательской станции Мак-Мердо, расположенной в Антарктике, в результате несчастного случая погибли два человека,передает Корреспондент.

Отмечается, что погибли двое рабочих, которые выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл.



Тела работников обнаружил пилот вертолета, который доставил их на гору.

К моменту обнаружения один из техников был мертв, другой подавал признаки жизни, однако позднее скончался в клинике.