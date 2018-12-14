По информации агентства, официально о переносе введения пошлин Белый дом объявит 14 декабря. Данное решение будет закреплено в соответствующем документе.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились не вводить дополнительных тарифов после 1 января.

В Белом доме уточнили, что Трамп согласился оставить 10% пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов долларов и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%.

При этом Вашингтон предупредил, что если в следующие 90 дней не достигнет соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки в 25%.