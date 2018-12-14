Ученики из Молдовы получили шесть медалей на Международной юниорской естественно-научной олимпиаде

Пять бронзовых и одна серебряная медаль. Таков результат молдавских учеников, представлявших нашу страну на Международной юниорской естественно-научной олимпиаде. Прошла она в столице Ботсваны Габороне. В ней приняли участие 47 команд из разных стран.

Аделина Андрей была единственной девочкой в молдавской команде.

"Меня с младших классов занимали необычные явления. На многие вопросы я не находила ответы, и это только усиливало мой интерес", - рассказала Аделина Андрей.

Ученик бельцкого теоретического лицея Штефан Ников завоевал серебряную медаль.

"Первый раз я принял участие в олимпиаде, когда учился в пятом классе. С тех пор и занимаюсь", - сказал Штефан Ников.

Остальные бронзовые призеры олимпиады учатся в одном из столичных частных лицеев.

"Было много приятных эмоций. Ведь я получил свою первую медаль на Международной олимпиаде", - сказал участник олимпиады Мариус Фрижа.

"Я первый раз участвовал в такой олимпиаде и сильно волновался. Каждое испытание вызывало стресс. Иногда я даже есть не мог. Самым сложным испытанием был для меня эксперимент", - сказал участник олимпиады Валериан Мокряк.

"Больше всего волновался на первых двух этапах. В ходе эксперимента было проще. Мы работали всей командой, поддерживали друг друга. Это был очень полезный опыт", - сказал участник олимпиады Виктор Шорпота.

Ученики, представлявшие нашу страну на Международной олимпиаде, сначала прошли отбор в районных центрах. А затем приняли участие в Республиканской олимпиаде.

"Это наш самый лучший результат на Международной юниорской естественно-научной олимпиаде. Мы получили одну серебряную и пять бронзовых медалей. Думаю, этому рады все: и ученики, и учителя", - сказал профессор химии Ион Булиместру.

В этом году в олимпиаде приняли участие 255 учащихся.