В США мужчина два дня провел в дымоходе

Мужчина застрял в вентиляционной трубе, ведущей на кухню китайского ресторана. В камине человек провел два дня.

В американской Калифорнии с дымохода спасли мужчину,передает Корреспондент .

В частности, указано, что мужчина застрял в вентиляционной трубе, ведущей на кухню китайского ресторана. В камине мужчина провел два дня. Достали его всего засаленного и с вывернутым плечом. Сейчас мужчина в больнице.

Как он попал в дымоход и с какой целью пока не известно. Полицейские подозревают мужчину в попытке ограбления заведения.

Ранее в Австралии злоумышленник застрял в дымоходе, когда пытался ограбить местную аптеку. В итоге, ему пришлось вызывать полицию ради своего спасения.