Серьезные обвинения Гофмана: Мишенью Платона были бывший глава Нацбанка и судьи

По его словам, были и те, которые поплатились своей жизнью

Граната, брошенная во двор бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану, была нападением, организованным Вячеславом Платоном. Гофман пролил свет на многие атаки на судей и Дорина Дрэгуцану, заказчиком которых был Платон. Лица, которые пытались противостоять планам Вячеслава Платона поставить на колени банковскую систему Молдовы, стали жертвами его нападений, в лучшем случае на их карьеру. С разоблачениями выступил бывший замглавы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Антикоррупционного центра Михаил Гофман во время интервью zeppelin.md,передаеь КП.

Некоторые атаки совершаются и сейчас, после того, как Платон был задержан.

- Я очень хорошо знаю, с кем имею дело. Все покушения, которые были предприняты в последнее время, понимаю очень хорошо. Но я не сдаюсь! Отрезанный шланг тормозной жидкости автомобиля моей супруги, открученные колеса...несмотря на то, что они находятся в изоляции, в заключении. Но у него не будет шанса. Я защищаю свою семью, детей. При любом покушении на мою семью я приму меры. Я не стану ждать, пока в моем дворе или на моем балконе взорвется граната, как случилось у господина Дрэгуцану, бывшего президента Нацбанка, - прямо сказал Гофман.

Он заявил, что пострадали и некоторые судьи.

- Чего только стоят панно, установленные в одно прекрасное утро на виадуке, с порочащими честь надписями в отношении Веры Мачинской и Николая Клима, судей Высшей судебной палаты. Насколько я знаю, они отказались выполнить определенные указания Платона в тот период времени. Было осуществлено несколько покушений на убийство. Так, машина Николая Клима кого-то сбила и скрылась с места ДТП. Хорошо, что в итоге эти дела были раскрыты. Были инсценировки и они продолжаются, - пояснил бывший чиновник.

Гофман привел еще один пример — судьи ВСП Светланы Новак.

- В один прекрасный день она проснулась с банковскими счетами в одном из прибалтийских банков, на которых было 217 тысяч долларов. А она даже не знала этого и знать не могла. Они ей не принадлежали, но было давление, психологический фактор. Кто мог такое устроить? Где-то, кто-то взял копию ее удостоверения личности, паспорта. Кто-то поехал в Латвию и открыл соответствующие счета. Кто-то использовал эти деньги. Деньги официально использовались, кто-то официально пользовался карточками по всей Европе, в то время как она была в Молдове. Она даже не знала. Это действительно выходит за рамки. Вы не знаете, с кем имеете дело. Это организованная криминальная группа, которая еще не разрушена до конца, и это очень серьезные вещи, - добавил Михаил Гофман.

По его словам, были и те, которые поплатились своей жизнью. Среди них бывшие деловые партнеры Платона из России и Украины.