О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Серьезные обвинения Гофмана: Мишенью Платона были бывший глава Нацбанка и судьи
// фото: europa libera
11:34, 14 Dec 2018
просмотров 39 | комментариев 0

По его словам, были и те, которые поплатились своей жизнью

Граната, брошенная во двор бывшего главы НБМ Дорина Дрэгуцану, была нападением, организованным Вячеславом Платоном. Гофман пролил свет на многие атаки на судей и Дорина Дрэгуцану, заказчиком которых был Платон. Лица, которые пытались противостоять планам Вячеслава Платона поставить на колени банковскую систему Молдовы, стали жертвами его нападений, в лучшем случае на их карьеру. С разоблачениями выступил бывший замглавы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Антикоррупционного центра Михаил Гофман во время интервью zeppelin.md,передаеь КП.

Некоторые атаки совершаются и сейчас, после того, как Платон был задержан.

- Я очень хорошо знаю, с кем имею дело. Все покушения, которые были предприняты в последнее время, понимаю очень хорошо. Но я не сдаюсь! Отрезанный шланг тормозной жидкости автомобиля моей супруги, открученные колеса...несмотря на то, что они находятся в изоляции, в заключении. Но у него не будет шанса. Я защищаю свою семью, детей. При любом покушении на мою семью я приму меры. Я не стану ждать, пока в моем дворе или на моем балконе взорвется граната, как случилось у господина Дрэгуцану, бывшего президента Нацбанка, - прямо сказал Гофман.

Он заявил, что пострадали и некоторые судьи.

- Чего только стоят панно, установленные в одно прекрасное утро на виадуке, с порочащими честь надписями в отношении Веры Мачинской и Николая Клима, судей Высшей судебной палаты. Насколько я знаю, они отказались выполнить определенные указания Платона в тот период времени. Было осуществлено несколько покушений на убийство. Так, машина Николая Клима кого-то сбила и скрылась с места ДТП. Хорошо, что в итоге эти дела были раскрыты. Были инсценировки и они продолжаются, - пояснил бывший чиновник.

Гофман привел еще один пример — судьи ВСП Светланы Новак.

- В один прекрасный день она проснулась с банковскими счетами в одном из прибалтийских банков, на которых было 217 тысяч долларов. А она даже не знала этого и знать не могла. Они ей не принадлежали, но было давление, психологический фактор. Кто мог такое устроить? Где-то, кто-то взял копию ее удостоверения личности, паспорта. Кто-то поехал в Латвию и открыл соответствующие счета. Кто-то использовал эти деньги. Деньги официально использовались, кто-то официально пользовался карточками по всей Европе, в то время как она была в Молдове. Она даже не знала. Это действительно выходит за рамки. Вы не знаете, с кем имеете дело. Это организованная криминальная группа, которая еще не разрушена до конца, и это очень серьезные вещи, - добавил Михаил Гофман.

По его словам, были и те, которые поплатились своей жизнью. Среди них бывшие деловые партнеры Платона из России и Украины.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Активный, творческий день. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День вряд ли будет богат событиями. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня возможны перемены. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вы будете душой компании. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День будет напряженным с самого утра. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Обратная подача фильтра Майи
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...