Проживающие за рубежом, граждане Молдовы, смогут получать пенси

Указ о промульгации и Закон, который предусматривает получение гражданами Молдовы, проживающими за рубежом, права получать пенсию в Республике Молдова, были опубликованы в "Monitorul Oficial".

Законодательные поправки предусматривают, что лица, которые постоянно проживают на территории государства, с которым у Республики Молдова нет соглашения о социальном страховании, смогут подать заявление на назначение пенсии в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства в Республике Молдова. В настоящее время, у наших сограждан за рубежом такого права нет, сообщает МОЛДПРЕС.

В то же время, получатели пенсий будут обязаны раз в год подтверждать это свое право. Это можно будет сделать в дипломатических миссиях Республики Молдова за рубежом.

Новые положения вступят в силу с 1 января 2019 года .