Согласно документу, срок действия предпринимательского патента для розничной торговли с лотков, прилавков, из палаток, киосков (ларьков), павильонов и автомашин будет продлен до 31 декабря 2019 года , сообщает МОЛДПРЕС.

Также нововведение касается и обладателей предпринимательских патентов в сфере реализации пищевых продуктов и скоропортящихся товаров отечественного производства при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований их складирования, хранения и реализации.

Данное положение распространяется только на владельцев патентов, которые обладали ими по состоянию на 31 декабря текущего года. В настоящее время в нашей стране действуют около 9400 патентов.

В настоящее время действуют около 9400 патентов в розничной торговле.

Документ вступает в силу в день опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.