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Жертвы теракта в Берлине получат 3,8 млн евро компенсации
// фото: REUTERS
12:04, 14 Dec 2018
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Сумма в размере 3,8 млн евро будет распределена между более чем 170 пострадавшими и родственниками погибших в результате теракта на рождественском базаре в Берлине.

Через два года после исламистского теракта на рождественском базаре в Берлине, более 170 жертвам и родственникам погибших выделена компенсаций на общую сумму почти в 3,8 млн евро. Эту сумму в пятницу, 14 декабря, назвали Федеральное ведомство по делам юстиции, берлинское земельное ведомство по здравоохранению и социальным вопросам и подразделение германского автомобильного страхования Verkehrsopferhilfe,передает Корреспондент.

По данным на 28 ноября, общий объем выделенных средств составляет 3 миллиона 75 тысяч евро, сообщило министерство юстиции ФРГ. Сумма самой крупной единичной выплаты составляет 375 тысяч евро, она выплачена человеку, получившему в результате теракта очень тяжелые травмы. Правительство ФРГ летом текущего года задним числом утроило суммы компенсации, выплачиваемые в крайне тяжелых случаях.

Помимо этих сумм, вдовы, сироты и полусироты, а также лица, получившие тяжелые травмы, будут получать пожизненную базовую пенсию в размере от 141 до 736 евро. Государство также берет на себя оплату медицинских расходов.

Напомним, в результате теракта в Берлине, устроенного тунисцем Анисом Амри 19 декабря 2016 года, погибли 12 человек, еще более 70 были ранены. Многие люди получили психические травмы.




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