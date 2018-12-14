В США умерла актриса Сондра Локк

Американская актриса Сондра Локк, снимавшаяся во многих фильмах с участием Клинта Иствуда, а также долгое время бывшая его возлюбленной, скончалась в возрасте 74 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.

Актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе еще 3 ноября, но известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный осложнениями в результате онкологических заболеваний,передает РИА Новости.

Локк дебютировала в кино в 1967 году в фильме "Сердце – одинокий охотник". За эту работу она сразу же была номинирована на премию "Оскар" как лучшая актриса второго плана.

В 1976 году Локк снялась в картине "Джоси Уэйлс – человек вне закона", снятой Клинтом Иствудом, который также исполнил в фильме главную роль. Со времени съемок у нее завязались отношения со звездой Голливуда, продлившиеся почти 15 лет. Всего она снялась в шести фильмах с участием Иствуда.

В 1989 году Локк подала в суд на Иствуда с требованием выплаты алиментов за время сожительства в незарегистрированном браке. В 1995 году она еще раз судилась с бывшим партнером, обвиняя его в мошенничестве.