Избранного президента Бразилии Болсонару прооперируют 28 января
// фото: AP Photo
12:18, 14 Dec 2018
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Хирургическая операция по удалению колостомы у избранного президента Бразилии Жаира Болсонару назначена на 28 января, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на хирурга будущего лидера страны.
Изначально операция была намечена на 12 декабря, но по итогам медицинского обследования у 63-летнего Болсонару были обнаружены воспаление в брюшной полости и адгезия кишечника, из-за чего хирургическое вмешательство пришлось перенести,передает РИА Новости.
Как сообщил хирург будущего президента Антониу Маседу, на восстановление после операции уйдет по меньшей мере 15 дней. Болсонару должен будет пробыть в больнице Сан-Паулу не менее пяти-семи дней, после которых он сможет перейти на нормальное питание. Не исключено, что ему придется остаться под присмотром врачей еще на пять дней до снятия швов.
По словам хирурга, предстоящая операция гораздо менее опасна, чем та, которую Болсонару перенес в сентябре. Однако он отметил, что "любой вид хирургического вмешательства несет определенный риск".
В начале сентября Болсонару получил ножевое ранение в результате нападения на предвыборном мероприятии, с тех пор он перенес несколько хирургических операций. Последствия ранения стали одной из причин, по которым Болсонару не смог поехать в Аргентину на саммит G20, куда его пригласил действующий президент Мишел Темер.
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