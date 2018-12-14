Изначально операция была намечена на 12 декабря, но по итогам медицинского обследования у 63-летнего Болсонару были обнаружены воспаление в брюшной полости и адгезия кишечника, из-за чего хирургическое вмешательство пришлось перенести,передает РИА Новости.

Как сообщил хирург будущего президента Антониу Маседу, на восстановление после операции уйдет по меньшей мере 15 дней. Болсонару должен будет пробыть в больнице Сан-Паулу не менее пяти-семи дней, после которых он сможет перейти на нормальное питание. Не исключено, что ему придется остаться под присмотром врачей еще на пять дней до снятия швов.

По словам хирурга, предстоящая операция гораздо менее опасна, чем та, которую Болсонару перенес в сентябре. Однако он отметил, что "любой вид хирургического вмешательства несет определенный риск".