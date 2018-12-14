"Мы надеемся, что это только начало нашего реального сотрудничества, за этим проектом будут новые проекты. Станцию мы планируем эксплуатировать как минимум до 2030 года … Я очень благодарен армянским партнерам за то, что предоставили площадку знаменитой Бюраканской обсерватории", - отметил замглавы "Роскосмоса". Он добавил, что в планах госкорпорации - еще несколько десятков станций за рубежом. В Армении станция открыта на основе оценок, данных экспертами.