Вице-премьер Кристина Лесник провела встречу с главой Миссии ОБСЕ в Молдове

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник провела в четверг встречу с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом. В заседании участвовали представители Бюро по реинтеграции и Министерства иностранных дел и европейской интеграции

По данным Бюро по реинтеграции, в ходе встречи стороны обсудили процесс выдачи нейтральных регистрационных номерных знаков автотранспортным средством из приднестровского региона, импорт медикаментов и вопрос о сотрудничестве в области телекоммуникаций, передает МОЛДПРЕС.

Особое внимание было уделено вопросам, касающимся ситуации в Зоне безопасности. Клаус Нойкирх предложил провести на эту тему отдельную встречу и разработать методологию расследования и урегулирования инцидентов в ЗБ.

В то же время, Кристина Лесник отметила, что 13 декабря в Тирасполе состоится заседание рабочей группы по экономическим вопросам.

Стороны провели анализ результатов, достигнутых в переговорном процессе в 2018 году, и установили приоритеты на следующий год.