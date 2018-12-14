Во Франции усилят охрану субботних протестов

Власти Франции усилят охрану планируемых на субботу акций протеста "желтых жилетов", поскольку в стране сохраняется террористическая угроза, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. Ранее в среду представители движения призвали провести в субботу, 15 декабря, новые протестные акции,передает РИА Новости.

"Атака (в Страсбурге) подтверждает, что террористическая угроза все еще присутствует и, несмотря на наши усилия, она всегда может ударить снова... Мы усилим и адаптируем (составы, обеспечивающие безопасность на протестах - ред.) везде, где это необходимо", - заявил Кастанер в эфире радиостанции Europe1.