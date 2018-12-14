Во Франции усилят охрану субботних протестов
// фото: РИА Новости
12:37, 14 Dec 2018
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Власти Франции усилят охрану планируемых на субботу акций протеста "желтых жилетов", поскольку в стране сохраняется террористическая угроза, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. Ранее в среду представители движения призвали провести в субботу, 15 декабря, новые протестные акции,передает РИА Новости.
"Атака (в Страсбурге) подтверждает, что террористическая угроза все еще присутствует и, несмотря на наши усилия, она всегда может ударить снова... Мы усилим и адаптируем (составы, обеспечивающие безопасность на протестах - ред.) везде, где это необходимо", - заявил Кастанер в эфире радиостанции Europe1.
Вместе с тем, министр не уточнил, какое число полицейских и жандармов обеспечат безопасность акций протеста. Он признал, что, несмотря на ослабление террористической группировки "Исламское государство"* и снижение угрозы "привнесенных извне" терактов, террористическая угроза внутри Франции все еще сохраняется.
Он также напомнил, что за три дня до первого протеста "желтых жилетов" французские правоохранители разоблачили террористическую ячейку, планировавшую теракт на демонстрациях 17 ноября.
"Конечно, (ИГ сохраняет свое влияние, несмотря на ослабление - ред.). Именно поэтому существует угроза терактов... Я могу вам сказать, что с 17 ноября нет ни одного часа, когда я мог бы жить без осознания угрозы теракта, в том числе на акциях протеста, поскольку там собирается огромное число людей", - заключил Кастанер.
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