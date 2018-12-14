Семь человек находятся под стражей по делу "страсбургского стрелка"

Семь человек из близкого окружения Шерифа Шеката, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, заключены под стражу, расследование этого дела продолжится, заявил прокурор Парижа Реми Эйтс.

Вечером во вторник 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения. В четверг вечером правоохранителям удалось ликвидировать стрелка. Террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за атаку,передает РИА Новости.

"На данный момент семь человек находятся под стражей. Четверо членов его (Шеката) семьи были помещены под стражу во вторник и среду. И три человека из его близкого окружения были заключены под стражу вчера утром и сегодня ночью", - сказал Эйтс на пресс-конференции.