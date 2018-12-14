Биологи впервые успешно "заразили" мышь болезнью Альцгеймера

Британские ученые успешно "заразили" мышей болезнью Альцгеймера, используя экстракт гормона роста из мозга людей, страдавших от этого заболевания. Результаты этих опытов были представлены в журнале Nature.

Считается, что болезнь Альцгеймера вызывается накоплением внутри нейронов патогенного вещества, белка бета-амилоида. Он образуется из "обрезков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек и уничтожению нервных клеток.

В сентябре 2015 года британские медики обнаружили, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", что болезнь Альцгеймера может передаваться от человека к человеку в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными белками. В данном случае, их источником послужил экстракт гормона роста, извлеченный из мозга больных доноров,передает РИА Новости

Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Переносчиком и источником прионов, как обнаружили ученые два года назад, могут быть некоторые болезнетворные бактерии. С другой стороны, многие ученые усомнились в открытиях их британских коллег, посчитав найденные ими закономерности случайным совпадением.

Коллинг и его коллеги ответили на многие вопросы критиков. Для этого они заполучили несколько старых ампул с гормоном роста, вызвавших коровье бешенство у их пациентов, и проанализировали их химический состав.

Как оказалось, во всех этих образцах присутствовали не только прионы, вызывающие коровье бешенство, но и "заготовки" бета-амилоида, состоявшие из нескольких одиночных белковых "обрезков", а также тау-белок, еще один след развития болезни Альцгеймера.