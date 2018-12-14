Пострадавший парень в автокатастрофе у Чуфли, пришел в себя

21-летний парень, пострадавший в автокатастрофе у Чуфли на прошлой неделе, пришел в себя. Врачи говорят, пациент идет на поправку, из реанимации его перевели в отделение нейрохирургии.

В аварии он получил множественные травмы, в том числе сотрясение мозга и ушиб легких.

Случилась катастрофа в ночь на 9 декабря. Автомобиль врезался в столб на перекрестке. Водитель и пассажирка, сидевшая на переднем сидении, погибли.

По данным полиции, водитель сел за руль пьяным и превысил скорость.





