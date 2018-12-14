Две аварии произошли на участке, где идет ремонт вблизи села Бранешты

Бензовоз занесло на влажной дороге прошлой ночью близ села Бранешты Оргеевского района. В итоге он оказался на обочине. А через пять часов на этом же участке вылетел с трассы другой грузовик.

Видео двух ДТП появилось в интернете. Аварии произошли на дороге, где идет ремонт. Неподалеку установлен знак, запрещающий движение со скоростью более 30 километров в час. Водители грузовиков не пострадали.

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