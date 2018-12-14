Планы иностранных спецслужб, пытавшихся перенаправить европейский курс Республики Молдова руками Вячеслава Платона, потерпели поражение от лидера ДПМ Влада Плахотнюка. При поддержке Запада он положил конец схемам отмывания денег и сумел привлечь к ответственности виновных в мошенничестве в банковской системе. С таким заявлением выступил бывший заместитель главы Национального агентства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Михаил Гофман в интервью для zeppelin.md.
«Мы говорим о реальных фактах, в январе 2016 года Владимир Плахотнюк взял власть в стране в свои руки. После этого произошло несколько событий: Платон, Филат и другие участники группировки разбежались, но главными являются двое, которые пытались договориться о своей свободе. Я считаю, что, в конце концов, не без поддержки американцев, Запада их поймали и каждый получил надлежащее наказание, которого не избежать и остальным. Если говорить честно, то Влад Плахотнюк не играл никакой роли в краже века. Проблема в том, что в то время Banca de Economii находился под политическим контролем Влада Филата », - сказал Михаил Гофман.
Бывший чиновник НЦБК также ссылается на еще одно заявление главы демократов, сделанное в 2014 году на встрече с Владом Филатом и Юрием Лянкэ, пишет allmoldova.
«Тогда состоялся очень жесткий разговор и Плахотнюк говорил не особо выбирая выражения. Я не хочу повторять эти слова и не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Он сказал: «Я не буду разрушать страну», - сообщил Гофман.
Напомним, что в ноябре, во время очередного интервью для zeppelin.md, Гофман заявил, что кража из банковской системы страны была тщательно подготовленной операцией, целью которой было заблокировать европейский путь Республики Молдова. Этот «поворот» был подготовлен Вячеславом Платоном по указанию иностранных спецслужб при непосредственной поддержке бывшего премьер-министра Влада Филата и его окружения.
Комментарии
- Михаил Гофман: Платон заплатил миллионы евро фонду Open Dialog за лоббирование интересов на Западе
- Вице-премьер Кристина Лесник провела встречу с главой Миссии ОБСЕ в Молдове
- Гофман: Мишенью Платона были бывший глава Нацбанка и судьи
- Министр иностранных дел провел встречу с представителями молдавской диаспоры в Азербайджане
- Очередной опрос подтверждает: Рейтинг демократов растёт, а ПДС и Платформа ДА теряют поддержку граждан
- Майя Санду обвиняет перебежчиков, а сама с распростертыми объятьями принимает в партию покинувшего ЛП Валерия Мунтяну
- Кабмин утвердил механизмы применения закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере
- Министр иностранных дел совершит рабочий визит в Азербайджан
- В пятницу состоится последнее заседание осенне-зимней сессии парламента
- Определен список партий, которые примут участие в парламентских выборах 24 февраля
- Биткоин обвалился до нового минимума
- Глава Беларуси отказался отменять смертную казнь в стране
- Microsoft нашел новое применение Windows 95
- Игравшую на телефоне девочку убила гроза
- Небольшая комета сблизится с Землей в субботу, заявляют астрономы
- Предсказания Ванги: какие события ждут нас в 2019 году
- Единая служба 112 просит не лишать помощи тех, кому она действительно нужна
- В Кишиневе открылся "Американский дом"
- Житель Кантемира приговорен к 20 годам тюрьмы, за убийство двоих мужчин
- Братья, задержанные по делу о кражах в странах ЕС, обжаловали решение первой инстанции
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md