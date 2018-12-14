Гофман: при поддержке Запада Плахотнюк положил конец схемам отмывания денег

Планы иностранных спецслужб, пытавшихся перенаправить европейский курс Республики Молдова руками Вячеслава Платона, потерпели поражение от лидера ДПМ Влада Плахотнюка. При поддержке Запада он положил конец схемам отмывания денег и сумел привлечь к ответственности виновных в мошенничестве в банковской системе. С таким заявлением выступил бывший заместитель главы Национального агентства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Михаил Гофман в интервью для zeppelin.md.

«Мы говорим о реальных фактах, в январе 2016 года Владимир Плахотнюк взял власть в стране в свои руки. После этого произошло несколько событий: Платон, Филат и другие участники группировки разбежались, но главными являются двое, которые пытались договориться о своей свободе. Я считаю, что, в конце концов, не без поддержки американцев, Запада их поймали и каждый получил надлежащее наказание, которого не избежать и остальным. Если говорить честно, то Влад Плахотнюк не играл никакой роли в краже века. Проблема в том, что в то время Banca de Economii находился под политическим контролем Влада Филата », - сказал Михаил Гофман.

Бывший чиновник НЦБК также ссылается на еще одно заявление главы демократов, сделанное в 2014 году на встрече с Владом Филатом и Юрием Лянкэ, пишет allmoldova.

«Тогда состоялся очень жесткий разговор и Плахотнюк говорил не особо выбирая выражения. Я не хочу повторять эти слова и не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Он сказал: «Я не буду разрушать страну», - сообщил Гофман.

Напомним, что в ноябре, во время очередного интервью для zeppelin.md, Гофман заявил, что кража из банковской системы страны была тщательно подготовленной операцией, целью которой было заблокировать европейский путь Республики Молдова. Этот «поворот» был подготовлен Вячеславом Платоном по указанию иностранных спецслужб при непосредственной поддержке бывшего премьер-министра Влада Филата и его окружения.





